更新版-美股业绩：微软第四季获利低于预期，盘后股价重挫5%

(新增更多细节)

* Surface RT平板电脑库存带来9亿美元费用

* 个人电脑销售缓慢损及Windows业务

* 第四季EPS为0.59美元，分析师预期为0.75美元

* 盘后交易股价重挫5%

路透西雅图7月18日 - 全球最大软件公司微软 周四公布的第四季获利低于预期，因个人电脑销售缓慢损及Windows业务，且该公司为未售出的Surface平板电脑库存意外计提了9亿美元的费用。微软股票在盘后交易中重挫5%。

这笔巨额费用凸显微软的艰难处境，微软上周宣布进行全面的组织架构调整，要转型为“设备暨服务”企业，但其目前仍未能生产出像苹果 和谷歌 产品那样具有吸引力的移动产品。

“这是我们所见过的微软业绩与预期相差最大的一次，我印象中相差最大的一次，”Pacific Crest Securities分析师Brendan Barnicle表示。“似乎各方面都很疲弱，我们需要一个解释。”