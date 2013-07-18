更新版-美股业绩：微软第四季获利低于预期，盘后股价重挫5%

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
(新增更多细节)
* Surface RT平板电脑库存带来9亿美元费用
* 个人电脑销售缓慢损及Windows业务
* 第四季EPS为0.59美元，分析师预期为0.75美元
* 盘后交易股价重挫5%
路透西雅图7月18日 - 全球最大软件公司微软 周四公布的第四季获利低于预期，因个人电脑销售缓慢损及Windows业务，且该公司为未售出的Surface平板电脑库存意外计提了9亿美元的费用。微软股票在盘后交易中重挫5%。
这笔巨额费用凸显微软的艰难处境，微软上周宣布进行全面的组织架构调整，要转型为“设备暨服务”企业，但其目前仍未能生产出像苹果 和谷歌 产品那样具有吸引力的移动产品。
“这是我们所见过的微软业绩与预期相差最大的一次，我印象中相差最大的一次，”Pacific Crest Securities分析师Brendan Barnicle表示。“似乎各方面都很疲弱，我们需要一个解释。”
微软股价在盘后交易中重挫5%，远离五年高位。在收盘前，该股今年迄今涨32%，超过标普500指数19%的涨幅。
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。