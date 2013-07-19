更新版-美股业绩：微软第四季获利低于预期，盘后股价重挫5%

微软表示，9亿美元的费用与Surface RT平板电脑相关。这款平板电脑采用了ARM Holdings 所设计的芯片。为了与苹果的iPad一拼高下，微软于去年10月与Windows 8同步推出Surface RT平板电脑，但销售情况不佳。

本周稍早，微软宣布大幅下调此款平板电脑的价格，并扩大分销渠道，以吸引买家。此举降低了库存产品的价值。

“我们深知必须做得更好，特别是在移动设备方面，”微软新任财务长Amy Hood在接受电话采访时表示，“这也是上周我们对组织架构做出战略调整的重要原因。”

微软首席执行长鲍尔墨(Steve Ballmer)上周宣布，微软将进行五年来最大的内部调整，以图理顺从Windows到平板电脑的产品开发，希望能在移动和云计算领域赶上行动更灵活的竞争对手。

微软报告财年第四季每股获利0.59美元。上年同期为每股亏损0.06美元，因冲销一项失败收购的成本。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预期微软第四季每股盈余0.75美元。

微软第四季营收增长10%，至199亿美元，受助于Office软件的销售，但低于分析师预期的207亿美元。

Windows的营收小幅增加，但仅仅是因为计入了一些递延收入。(完)