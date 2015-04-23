美股业绩：微软获利及营收优于预期，股价上涨

Surface平板电脑、后期服务期软件及云技术相关服务，如在线Office 365系列应用等方面营收增长，抵消了视窗业务的营收下滑。

公司称，第三季商业云相关营收增长逾一倍，合年率为63亿美元。亚马逊(Amazon.com) 周四称，季度云营收增长近50%，至15.7亿美元，合成年率与之相当。

微软整体营收增长6%至217亿美元。据汤森路透I/B/E/S，市场预期为211亿美元。

微软称，若扣除美元汇率强劲的影响，营收增长9%。