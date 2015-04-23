美股业绩：微软获利及营收优于预期，股价上涨

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
Surface平板电脑、后期服务期软件及云技术相关服务，如在线Office 365系列应用等方面营收增长，抵消了视窗业务的营收下滑。
公司称，第三季商业云相关营收增长逾一倍，合年率为63亿美元。亚马逊(Amazon.com) 周四称，季度云营收增长近50%，至15.7亿美元，合成年率与之相当。
微软整体营收增长6%至217亿美元。据汤森路透I/B/E/S，市场预期为211亿美元。
微软称，若扣除美元汇率强劲的影响，营收增长9%。
每股盈余(EPS)降至0.61美元，上年同期为0.68美元。分析师平均预期为0.51美元。(完) (编译 戴素萍/王丽鑫；审校 李爽)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。