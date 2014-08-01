标题新闻：微软起诉三星电子，指后者去年秋季拒绝支付专利许可费

亚洲橡胶：TOCOM期胶触及一周高位，受天然橡胶出口限制传闻影响
路透东京4月24日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标期胶周一触及一周高位，因有传闻称，大型天然橡胶生产商可能会限制出口，而且日本橡胶库存下滑。
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路透东京4月24日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标期胶周一触及一周高位，因有传闻称，大型天然橡胶生产商可能会限制出口，而且日本橡胶库存下滑。
路透伦敦4月24日 - 欧元周一跳涨，日圆则是急坠，此前法国总统大选第一轮投票结果与民调大致相符，让汇市有关下月第二轮选举再次带来系统性政治冲击疑虑因此消散。
路透首尔4月24日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0741GMT，外资在韩国股市买超3,3 22亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月24日 332.2 -79.9 -249.4 ^4 月21日 242.5 89.9 -316.5 4 月20日 76.3 223.6 -276.1 4 月19日 -225.1 110.4 116.0 4 月18日 11.4 38.5 -48.2 4 月17日 -111.7