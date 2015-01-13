微软指责谷歌无视用户安全径自公布Windows安全漏洞

百度宣布开放自动驾驶平台Apollo
百度7月将率先开放封闭场地的自动驾驶能力；年底输出在城市简单路况下的自动驾驶能力；并在2020年前逐步开放至高速公路和普通城市道路上的全自动驾驶。
路透西雅图1月12日 - 微软 (MSFT.O)称谷歌(GOOGL.O)在微软预定发布相关补丁的前几天披露了Windows 8.1系统中的一个安全漏洞，这令用户们很容易受到黑客攻击。
这一公开指责凸显软件安全领域一个始终存在的紧张问题：一方认为应当及早公布漏洞信息以便向软件公司施压来解决问题；而软件开发商有时需要更多的时间才能找到解决方案。
在这个事件中，谷歌属于前者，谷歌旗下“Project Zero”团队针对各种软件寻找漏洞，并私下将问题报告给软件开发商。谷歌给开发商们90天的时间来解决问题，超过期限就公开问题。
谷歌周日发布了一份安全通告，公开了Windows 8.1系统中创建用户档案过程中存在的一个问题，黑客可以利用该漏洞控制用户的计算机。谷歌最初向微软反映上述问题是在10月13日。
微软计划在本周二，即业内所称的“补丁星期二”发布定期安全升级时修复这个问题。
微软主管克里斯·贝特兹（Chris Betz）周日在微软官网博客发文称：“我们要求谷歌与我们一道保护用户，在本周二（1月13日）前不要披露问题的细节，届时我们将发布修复这个漏洞的补丁。”
谷歌未立即对记者的置评请求作出答复。（完）
编译：高良萍 发稿：王凤昌
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