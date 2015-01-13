微软指责谷歌无视用户安全径自公布Windows安全漏洞

(本文由路透中文网编译提供)

路透西雅图1月12日 - 微软 称谷歌 在微软预定发布相关补丁的前几天披露了Windows 8.1系统中的一个安全漏洞，这令用户们很容易受到黑客攻击。

这一公开指责凸显软件安全领域一个始终存在的紧张问题：一方认为应当及早公布漏洞信息以便向软件公司施压来解决问题；而软件开发商有时需要更多的时间才能找到解决方案。

在这个事件中，谷歌属于前者，谷歌旗下“Project Zero”团队针对各种软件寻找漏洞，并私下将问题报告给软件开发商。谷歌给开发商们90天的时间来解决问题，超过期限就公开问题。

谷歌周日发布了一份安全通告，公开了Windows 8.1系统中创建用户档案过程中存在的一个问题，黑客可以利用该漏洞控制用户的计算机。谷歌最初向微软反映上述问题是在10月13日。

微软计划在本周二，即业内所称的“补丁星期二”发布定期安全升级时修复这个问题。

微软主管克里斯·贝特兹（Chris Betz）周日在微软官网博客发文称：“我们要求谷歌与我们一道保护用户，在本周二（1月13日）前不要披露问题的细节，届时我们将发布修复这个漏洞的补丁。”

谷歌未立即对记者的置评请求作出答复。(完)