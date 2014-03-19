微软股价大涨 因寄望iPad版Office软件发布

路透3月18日 -微软(MSFT.O)股价周二大涨，因之前有报道称微软计划推出iPad版Office套装软件，这可能带来巨大营收。

路透周一报道称，微软执行长纳德拉（SatyaNadella）在3月27日的活动中将发布iPad版Office软件，呼应其“移动优先、云计算优先”战略。

消息人士告诉路透，iPad和iPhone版的Office软件就绪已有数月，但由于内部分歧等因素才拖延发布。

分析师称，因未及时推出iPad版Office软件，已令微软损失了数以十亿美元计的营收。

伯恩斯坦研究公司（Bernstein Research）分析师莫德勒（MarkMoerdler）在报告中称：“我们估计，如果有10%的iPad安装Office软件，就可为Office软件新增1,500万订购用户，每年由此带来的消费者版Office软件订购营收可达11-15亿美元。”

微软股价盘中最高大涨5%至39.90美元，上次触及40美元水准还是在2000年7月。

多年来，投资者一直敦促微软推出适用iPhone、iPad以及Android设备的Office软件。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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