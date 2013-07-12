微软内部大调整 期望加快移动领域发展

图为微软一处办公地点的公司标识。 REUTERS/Bogdan Cristel

* 重组旨在减少繁琐程序，加快在移动和云计算领域的发展

* 主要业务部门由五个减为四个

* 股价攀升3%

路透旧金山7月11日 - 微软(Microsoft)(MSFT.O)进行五年来最大的内部调整，以图理顺从Windows到平板电脑的产品开发，希望能在移动和云计算领域赶上行动更灵活的竞争对手。

微软年营收740亿美元，拥有9.8万名员工，但因为缺乏协调和内斗，创新能力受损。微软希望加快产品设计，以吸引惯用智能手机和平板电脑的新一代用户。

微软的Windows开发现在将整合为一个部门，由Terry Myerson领导。原先他只负责Windows手机，现在则扩充为负责运用在个人电脑、平板和游戏机等的整个Windows操作系统。

此前担任核心Windows部门联合主管的Julie Larson-Green将管理新的部门，负责Surface平板电脑到Xbox游戏机在内的全部硬体设备。

内部重组后几乎所有的高阶经理人都被赋予新的角色，这次调整并没有聘请新人。

将公司调整成首席执行长鲍尔墨(Steve Ballmer)所谓的“设备暨服务”企业，无异于在仿效苹果；微软在1980年代协助掀起个人电脑产业革命，而过去几年获利及市值皆已被苹果所超越。

这也暗中剔除了“软件“的字眼；微软的软件曾经引领并推动全球个人电脑普及化，但如今面临备受欢迎的网路服务业者的激烈竞争。

一些分析师认为，周四的这项调整有助于支持鲍尔墨对这家大型企业的控制。

解除获利及营收的重大责任，将让这些主要事业单位着重于产品革新，并消除各事业群间的藩篱，分析师称各事业间的隔阂近几年来可能加剧内斗。

“除非有些严重的问题，否则不会做出这么重大的架构改造。”BGC分析师Colin Gillis表示。“此举将权力集中于首席执行长。”

多位高阶主管在电话会议上向记者及分析师表示，目前无计划裁员，但预料肯定会有一些员工受到影响，因该公司将修改设备营销及研发策略。

Gillis表示，“这可能会大大分散注意力。必须拟出细节，一定会有很多茶水间的闲聊传言，这是在该公司有些重要产品如手机、Xbox推出时发生的事。”

微软今年以来股价上涨近30%，受助于4月底展开的涨势，当时个人电脑季度销售创下史上数一数二难堪的表现，但微软的营收及获利表现强劲。

微软股价周四收涨2.8%至35.685美元。

在2000年接替共同创办人比尔盖兹出任执行长的鲍尔墨表示，他希望公司能够更像苹果；苹果过去几年将设备与iTunes等网路服务无缝接轨，过去几年营收及市值均超越微软。

鲍尔墨目前正试图让新产品更快上市，并增进公司效率，他并希望吸引人们使用个人电脑以外的各项微软产品。

在由苹果及谷歌主宰的移动设备及网路服务产业中，微软一直苦苦挣扎，该公司在2012年推出了名为Surface的平板电脑，但该产品未能在与苹果iPad及三星电子(005930.KS)等业者生产、运行谷歌Android系统平板的竞争中脱颖而出。

微软去年推出Windows 8个人电脑系统，也让习惯旧有界面的使用者却步，促使微软赶忙在更新版中恢复用户熟悉的“开始”键等功能。目前所有的操作系统都将归Terry Myerson掌管，他先前主管Window Phone部门，以及微软切进移动市场的工作。

微软网站周四公布鲍尔墨向员工发布的备忘录，当中称“我们做为一家公司在推出单一完整策略上正奋起直追，而不再是个别分散策略的集合。”

由于消费者及部份企业愈发偏爱采用智能手机及平板电脑，微软一直苦于个人电脑销售急遽下滑导致该公司软件营收受创的窘境。根据产业研究机构国际数据公司(IDC)，第二季全球个人电脑出货萎缩11.4%，为连续第五季较上年同期下滑。

如今四个研发团队包括Myerson辖下的作业系统，以及由陆奇领导的应用及服务研发团队；陆奇先前主管的是不断亏损的网路服务部门。他将同时负责公司最大获利来源Office软件。

前Office部门主管Kurt DelBene将退休。在他退休之前，游戏部门主管Don Mattrick及Windows系统主管也告退；Mattrick现在担任游戏开发公司Zynga的执行长。

主管网路基础设备的Satya Nadella将接管Azure等所有云端服务；Azure的竞争对手为亚马逊(AMZN.O)的AWS。

目前尚不清楚这些变动是否会导致微软减少公布特定产品的财务数据。

Cross Research分析师Richard Williams“外界很关切他们是否利用这个机会降低透明度，所以我们期望他们不会这么做。”(完)

(编译 张明钧; 审校 沈以文)

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