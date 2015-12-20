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国际财经 | 2015年 12月 21日 星期一 07:59 BJT

微软股价未来18个月可能大涨30%--Barron's

路透纽约12月20日 - 财经刊物Barron's最新文章称，微软(MSFT.O)股价未来18个月可能上涨30%，得益于旗下云计算业务。

该报导称，许多大型投资者认为，微软股价应该远高于分析师的平均目标价每股57美元。微软股价周五收报54.13美元。

“我认为，微软股价将在未来18个月内升破70美元，投资者将因此获得良好股息，”Jackson Square Partners旗下投资组合经理Chris Bonavico称。(完)

(编译 许娜；审校 陈宗琦)

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