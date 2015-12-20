微软股价未来18个月可能大涨30%--Barron's

亚股和美元下跌 特朗普就职典礼前市场弥漫谨慎情绪
路透新加坡1月20日 - 谨慎情绪在周五主导金融市场，即便中国第四季经济成长数据好于预期，且美联储主席叶伦的政策立场不再那么强硬，也未能提振市况，因为美国候任总统特朗普的就职典礼举行在即。
路透纽约12月20日 - 财经刊物Barron's最新文章称，微软(MSFT.O)股价未来18个月可能上涨30%，得益于旗下云计算业务。
该报导称，许多大型投资者认为，微软股价应该远高于分析师的平均目标价每股57美元。微软股价周五收报54.13美元。
“我认为，微软股价将在未来18个月内升破70美元，投资者将因此获得良好股息，”Jackson Square Partners旗下投资组合经理Chris Bonavico称。(完)
(编译 许娜；审校 陈宗琦)
路透新加坡1月20日 - 谨慎情绪在周五主导金融市场，即便中国第四季经济成长数据好于预期，且美联储主席叶伦的政策立场不再那么强硬，也未能提振市况，因为美国候任总统特朗普的就职典礼举行在即。
路透慕尼黑1月19日 - 宝马汽车(BMW)新任采购主管Markus Duesmann接受德国法兰克福汇报采访时表示，计划在采购零部件方面扩大与戴姆勒的合作。
路透达沃斯1月19日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都对路透表示，全球石油库存至少必须再减少2.7亿桶，达到五年平均水准后，OPEC方能宣告油市恢复平衡。