微软正开发7英寸Surface平板电脑--报道

路透4月11日 - 《华尔街日报》引述知情人士报道称，微软(MSFT.O)正在开发新的Surface平板电脑，其中包括预计今年晚些时候投入大规模生产的7英寸产品。

报道称，微软高管认为，谷歌(GOOG.O)的7英寸Nexus和苹果(AAPL.O)的7.9英寸iPad Mini等尺寸更小的平板电脑越发受到欢迎，他们需要跟随这一趋势。

微软拒绝对报道予以置评。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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