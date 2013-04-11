微软正开发7英寸Surface平板电脑--报道

三星电子称将销售盖乐世Note7翻新机
路透首尔3月27日 - 韩国科技巨头三星电子周一称，计划销售盖乐世Note7翻新机。盖乐世(Galaxy)Note7因电池起火问题被停售。
路透4月11日 - 《华尔街日报》引述知情人士报道称，微软(MSFT.O)正在开发新的Surface平板电脑，其中包括预计今年晚些时候投入大规模生产的7英寸产品。
报道称，微软高管认为，谷歌(GOOG.O)的7英寸Nexus和苹果(AAPL.O)的7.9英寸iPad Mini等尺寸更小的平板电脑越发受到欢迎，他们需要跟随这一趋势。
微软拒绝对报道予以置评。（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
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