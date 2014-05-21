微软推出Surface Pro 3 欲与苹果MacBook Air争雄

(本文由路透中文网编译提供)

路透纽约5月20日 - 微软周二发布新一代尺寸更大、机身更轻薄的Surface Pro平板电脑，寄望微软在商务软件领域的专业能力能帮助这款新品与苹果 的移动设备一决高下。

在纽约的新品发布会上，微软新任执行长纳德拉(Satya Nadella)明确承诺微软致力于打造自己的设备，尽管微软此前推出的手机和平板电脑成绩平平。

“我们不会为硬件而打造硬件，”Nadella在发布会上称。“我们希望将微软的全部能力整合起来打造一种体验。”

Surface Pro 3平板电脑共三款，价格从799美元到1,949美元不等，屏幕尺寸为12英寸，而苹果iPad屏幕尺寸仅为9.7英寸。Surface Pro 3还可使用微软Office软件。

微软的高管们在周二的发布会上不时地将新品与苹果MacBook Air做对比，并称Surface Pro 3将超越MacBook Air。

这一新品的初步反响还不错，但有分析人士对微软能够在硬件市场轻易获得重要地位表示怀疑。

Surface Pro 3 运行Windows操作系统，微软希望其成为消费者和公司客户在更换笔记本电脑时的首选产品。Surface Pro 3 采用英特尔处理器，本周即可上市。（完）