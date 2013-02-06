微软Surface Pro初期评价负面

路透西雅图2月5日（记者 Bill Rigby） - 美国多数科技评论人士对微软(MSFT.O)新推出的Surface Pro平板电脑评价负面，令人质疑其试图与苹果(AAPL.O)抗衡的雄心。

Surface Pro采用英特尔(INTC.O)芯片，运行微软的Windows 8专业版操作系统，旨在吸引商务人士的兴趣，其目标客户还包括企业。

Surface Pro周六起将面市，比之前推出的Surface RT厚重，价格也高出数百美元，有64G版和128G版，起步价899美元，起价120美元的键盘保护套需要单独购买。

这意味着Surface Pro价格较同等级iPad贵出约200美元，价格接近苹果的64 GB MacBook Air笔记本电脑。

微软称，这是首个将完整操作系统运用于平板电脑的尝试，毫不牺牲品质。但评论人士则认为，这款产品尴尬地介于平板电脑和PC之间，存在许多问题。

评论人士莫斯伯格（WaltMossberg）在All Things D科技博客写道：“这款产品，我放进去什么软件都能运行，不管是新的，还是老的台式电脑型软件，速度快、运行好。但Pro也有一些明显的缺点，尤其是作为一台平板电脑而言，太笨重、价格太高，而且太耗电，没法赢过苹果的iPad，而且也很难放在膝盖上用。定位模棱两可，有点像平板电脑，有点像笔记本电脑。”

他指出，Surface Pro经标准电池测试续航时间仅四小时，差不多是iPad的一半。他还对64G版的可用内存表示担心。

另一评论人士弗莉（Mary Jo Foley）在ZDNet科技博客写道：“我实在想不明白，微软究竟指望谁会买Surface Pro。作为平板电脑而言，重量和电池寿命方面表现比不上Surface RT。而若作为运行Win 8的PC，又比不上其他代工厂商的产品，后者价格更低，并且电池寿命和其他指标表现更出色。”（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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