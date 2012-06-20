微软发布平板电脑：希望与风险并存

图为2012年6月18日拍摄于洛杉矶的微软Surface平板电脑。微软推出Surface平板电脑，显示出欲与苹果和谷歌三分天下的想法，不过它的硬件合作商还没有完全做好准备。 REUTERS/David McNew

* 投资者乐见Surface,股价上涨2.9%

* 华尔街分析师称风险依然存在

* 分析师怀疑Surface能否对苹果iPad构成挑战

路透6月19日电---微软(MSFT.O)推出Surface平板电脑,显示出欲与苹果(AAPL.O)和谷歌(GOOG.O)三分天下的想法,不过它的硬件合作商还没有完全做好准备.

微软此番史无前例地进军个人电脑(PC)设计领域,对於在产品吸引力上落後于苹果的传统PC制造商,可谓是一次打击.不过,与其说微软这一举动是发起了长期挑战,不如说更像是为这些传统制造商敲响了警钟.

"他们(微软)的模式是,展示可以达到什麽水平,带头行动,并最终让其他企业也参与进来."Edward Jones科技分析师Josh Olson表示.

McAdams Wright Ragen分析师Sid Parakh亦称,由於苹果产品已经占据领先地位,如果微软再把硬件开发的任务单纯扔给落後的电脑生产商,反而更有风险.

微软股价跳涨近3%,华尔街和投资者对这款新产品表示欢迎.

分析师对Surface时髦的硬件及革命性键盘大表赞赏,但也质疑程式设计者对开发适用於新Windows 8操作系统的应用缺乏兴趣,以及在定价及市场渠道方面缺乏细节.

"虽然价格细节还不清楚……微软势必须卖得比iPad便宜许多,才会有竞争力,"Jefferies分析师Peter Misek说.

周一在洛杉矶高调发布的Surface平板电脑有两种版本:一款是基於Windows RT,另一款是完整搭载Windows 8 Pro操作系统的高性能款,後者是专门设计来和超轻笔记型电脑相抗衡.

微软也没有公布确切的出货日期.

分析师预估,Surface平板电脑要和iPad竞争恐怕有番苦战.iPad上有超过22.5万个应用程式.与三星(005930.KS)的Galaxy Tab等搭载谷歌(GOOG.O)Android系统的平板电脑比拼可能较不吃力.谷歌最近买下硬体制造商摩托罗拉,根据熟悉公司计画的消息人士称,谷歌也准备推出自有品牌的平板电脑.

Olson说,微软推出平板电脑势必将令三星或惠普(HPQ.N)等硬体合作厂商感到不安,不过长期关系应不受影响.

微软表示,Surface将只透过其网路商店和其在全美的25家实体店销售,显示微软无意与其他制造商的产品在百思买(Best Buy)(BBY.N)和其他店面正面开战.

**未解之谜**

微软新机器的外观令行业观察人士喜出望外,但公司对其内容所言很少.

微软并未提及Xbox游戏和游戏机.

公司亦对Skype视讯服务或近期与邦诺(Barnes & Noble)(BKS.N)旗下Nook部门的合作只字未提.但分析师预期Surface会承载这两个功能.

"所有这些都会出现,"Parakh."如果这些功能不出现在这个设备上,才会让我意外.它们就是天生一对."

Surface最突出的功能就是底座键盘,亦可作为电脑翻盖.

"键盘这个简单的配件,就能令这个平板电脑变得极为诱人,它还保留了许多用户喜欢(并需要)的传统界面,还有平板的轻巧,用户对後者也会有需求,"花旗分析师Walter Pritchard表示.

摩根士丹利Adam Holt表示,键盘加上兼容微软Office、集成USB接口和优化Skype特性等,会助微软区别于其它平板电脑厂商.

但Jefferies, Forrester Research和ThinkEquity分析师认为,发售两种版本会令消费者感到困惑.

"选择是Windows主要原则,但选择太多会令消费者难以抉择,"Forrester Research表示."苹果明白这一点,因此限制了iPad连通性、储存量,还把颜色限制在黑白两色."

微软股价收高2.9%,报每股30.70美元.(完)

--编译 洪曦/李婷仪/梁睿雪;审校 程琳/丁琦/张荻

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