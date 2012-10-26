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路透中文国际短讯 | 2012年 10月 26日 星期五 09:46 BJT

微软借Windows 8发布会力推Surface

微软在Windows 8发布会上力推Surface平板电脑，期待与苹果和谷歌在平板电脑市场一较高下。Surface预装Office办公软件，测评人员还对其漂亮的设计给予了赞赏，但仍表示该产品个别方面上表现欠佳，如应用程序匮乏、操作系统缓慢。路透

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