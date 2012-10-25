评测人员称微软Surface设计漂亮但表现欠佳

路透10月24日电---科技博客作者和其他评测人员对微软(MSFT.O)最新推出的Surface RT平板电脑的漂亮设计给予了赞赏，但表示应用程序匮乏、操作系统缓慢，意味着用户或许会失望。

微软周五开售Surface，加入了以苹果(AAPL.O)iPad和使用谷歌(GOOG.O)安卓系统设备主导的平板电脑市场的竞争。

提前获得该产品的评测人员表示，微软Surface第一代版本与iPad相差甚远。

科技博客TechCrunch的麦特·伯恩斯(Matt Burns)表示，Surface RT很不错，其搭载的Windows RT系统也很有前途，但他依然不是很喜欢。

他写道：“现在市场上有更成熟的产品选择。”(r.reuters.com/tes53t)

科技网站Gizmodo的萨姆·比德尔(Sam Biddle)也表示，Surface有不错的潜力，但他对Windows RT操作系统非常不满，称该系统性能不足，功能欠缺。

他写道：“尽管该产品的潜力值得你关注，但不值得你花钱。Surface RT很多方面都不错，将很多好东西整合在一起，但还是不够成熟。”(r.reuters.com/xes53t)

Slashgear的文森特·恩古杨(Vincent Nguyen)表示，同样可用於平板电脑的微软的Windows 8操作系统可支持所有的Windows应用，但Surface搭载的Windows RT系统却不行，而且不能兼容传统Windows软件。(r.reuters.com/pus53t)

科技网站CNET的萨拉·蒂布肯(Shara Tibken)称：“微软在解释这两种操作系统的区别上做得不够，很多消费者很可能买到RT才发现它并不具备Windows 8的全部功能。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。