微软准备发布平板电脑的传闻再现

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透西雅图6月15日电---根据周五媒体报导,全球最大的软件公司--微软(Microsoft)(MSFT.O)正加紧准备发布其平板电脑,以增强新款Windows 8操作系统的实力,并与苹果(AAPL.O)热销的iPad抗衡.
微软未对上述报导进行确认.微软涉足平板电脑市场,背离了该公司通常专注于软件的做法,并可能会使其直接与三星电子(005930.KS)和惠普(Hewlett-Packard Co.)(HPQ.N)等硬件合作夥伴相互竞争.
微软邀请媒体周一下午参加在洛杉矶举行的"重大"发布活动,但并未提供任何细节.
根据美国纽约时报及AllThingsD科技博客上的匿名报导,在信息匮乏的情况下,有关微软将推出平板电脑的传闻甚嚣尘上.微软拒绝就该话题及上述报导置评.
这已不是第一次出现上述传闻,因为微软正寻找方法,推出界面对平板电脑十分友好的新款Windows 8操作系统,以及推出能与苹果iPad抗衡的最佳产品.(完)
--编译 兰秀娟;审校 王冠中
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