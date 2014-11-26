微软被指逃税 将向中国补缴1.4亿美元税款

中国官方媒体新华社周日称，一家美国跨国公司必须向中国政府补缴8.4亿元人民币(1.37亿美元)税款和利息，未来还将缴纳每年超过1亿元人民币的追加税。这篇文章只提到该美国公司的名称以“M”打头，是全球500强企业，于1995年在北京成立外商独资分支机构。完全符合这些描述的只有微软一家公司。微软没有对这项报导给予证实，但也没有否认。路透