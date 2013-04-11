版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2013年 4月 11日 星期四 15:04 BJT

微软正开发7英寸Surface平板电脑--WSJ

《华尔街日报》（WSJ）引述知情人士的话称，微软正在开发新的Surface平板电脑，包括预计今年晚些时候投入大规模生产的7英寸产品。报道称，微软高管认为，尺寸较小的平板电脑越来越受到欢迎，他们需要跟随这一趋势。图为微软标志。路透
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐