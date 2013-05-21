微软将在澳洲建造两座云端运算数据中心

路透悉尼5月21日 - 微软(MSFT.O)将扩展其在澳洲的在线数据主机及运算服务，在澳洲建造两座新的“云端”运算数据中心。

微软周二表示，将扩大Windows Azure业务，纳入澳洲这个重要的新地区。

“两数据中心将采用geo-redundant技术，提供客户在澳洲两个不同地点备份数据的能力，”微软澳洲伺服器和工具事业群主管Toby Bowers在公司部落格上称。“我们知道提供灾难复原服务，同时确保数据自主性，对我们许多客户来说是至关重要的。”

微软称Windows Azure服务有超过20万客户，但未提供该服务的营收细节。(完)

(编译 王冠中; 审校 戴素萍)

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