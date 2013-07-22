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货币新闻 | 2013年 7月 22日 星期一 08:48 BJT

《独家新闻》微软与基金公司ValueAct商谈董事会席位问题--消息人士

“最近的架构重组并不会解决平板电脑和智能手机方面的问题，”野村分析师Rick Sherlund周五在给客户的报告中表示。“设备领域目前的状况就是Surface RT减计9亿美元，投资者可能不喜欢更深地涉足该领域涉的想法。”

据信ValueAct反对微软生产自己设备的最近尝试。

微软和鲍尔墨过去10年来饱受批评，主要因其在转向移动计算方面落后于苹果 和谷歌 。

微软股东们之前也没有对其提出太多明显的抗议。最明显的一次公开挑战是两年前，当时Greenlight Capital的创始人David Einhorn要求鲍尔墨辞职。(完) (编译 朱晓军/张明钧/李爽 审校 张涛)
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