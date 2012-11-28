微软高管称Windows 8许可首月销量4,000万份

微软Windows业务财务和营销负责人表示，Win 8发布後第一个月共售出4,000万份许可，高於三年前Win 7的销售速度。不过这并不意味着有4000万用户已使用Win 8系统，其中很多是卖给PC制造商的。图为Win 8发布活动。路透