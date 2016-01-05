微软最新操作系统Windows 10已在2亿台设备上启用

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透旧金山1月4日 - 微软(MSFT.O)最新操作系统Windows 10已经在2亿台设备上使用，该公司称客户采用的速度为公司历来操作系统之最。
Windows 10是在7月时以免费下载的方式发布，可以在个人电脑及手机等设备上运行。Windows 10是用来取代2012年推出、饱受批评的Windows 8。
两个多月前，微软执行长纳德拉(Satya Nadella)称有1.1亿台设备运行Windows 10，而最新公布数据与年末假期前数字相较增加接近一倍。
FBR Capital Markets分析师Daniel Ives表示，“我会用‘火爆’两字来形容其被采用的速度。”他给予微软“表现优于大盘”的评等。
微软表示，增长大多数是来自于零售客户，例如微软Xbox游戏主机也带动其采用率上升。该公司并称，Xbox史上最忙碌的一天为12月28日。
但Windows 10最终的成功还要看企业采纳程度。微软称，约75%的企业客户正在测试Windows 10。
微软也需要更多移动程序开发商来研发Windows 10的应用，好迎头赶上苹果(AAPL.O)等业者，挑战iPhone及iPad的设备。微软周一也声称在这方面取得进展，称造访Windows商店下载视频服务Netflix(NFLX.O)及音乐服务Pandora(P.N)等应用软件的数量增加。(完)
(编译 张明钧; 审校 王丽鑫)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。