微软最新操作系统Windows 10已在2亿台设备上启用

路透旧金山1月4日 - 微软(MSFT.O)最新操作系统Windows 10已经在2亿台设备上使用，该公司称客户采用的速度为公司历来操作系统之最。

Windows 10是在7月时以免费下载的方式发布，可以在个人电脑及手机等设备上运行。Windows 10是用来取代2012年推出、饱受批评的Windows 8。

两个多月前，微软执行长纳德拉(Satya Nadella)称有1.1亿台设备运行Windows 10，而最新公布数据与年末假期前数字相较增加接近一倍。

FBR Capital Markets分析师Daniel Ives表示，“我会用‘火爆’两字来形容其被采用的速度。”他给予微软“表现优于大盘”的评等。

微软表示，增长大多数是来自于零售客户，例如微软Xbox游戏主机也带动其采用率上升。该公司并称，Xbox史上最忙碌的一天为12月28日。

但Windows 10最终的成功还要看企业采纳程度。微软称，约75%的企业客户正在测试Windows 10。

微软也需要更多移动程序开发商来研发Windows 10的应用，好迎头赶上苹果(AAPL.O)等业者，挑战iPhone及iPad的设备。微软周一也声称在这方面取得进展，称造访Windows商店下载视频服务Netflix(NFLX.O)及音乐服务Pandora(P.N)等应用软件的数量增加。(完)