微软将於10月26日开售Windows 8

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透西雅图7月18日电---微软(MSFT.O)周三表示，其最新的Windows 8操作系统将在10月26日正式开售。
这也意味着，微软客户可以在那天将自己的旧PC升级为新的操作系统，或购买已安装好Windows 8系统的电子设备。
微软通常会在最後一刻才宣布公开发售日期，但却经常表示，公司希望每三年推出一种新的操作系统。
微软本月早些时候曾表示，公司将在10月底推出windows 8系统。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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