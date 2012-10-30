微软称Windows 8需求远超上代产品

独家：中国振华石油将收购雪佛龙的孟加拉天然气田-行业高管
路透北京/达卡2月22日 - 两名驻北京的中国石油业高管表示，中国国企--振华石油已与雪佛龙(Chevron)签订初步协议，将购买后者位于孟加拉的天然气田，作价约20亿美元。
路透旧金山10月29日电(记者 Malathi Nayak)---微软(MSFT.O)首席执行官史蒂夫·鲍尔默(Steve Ballmer)周一表示，上周五投放市场Windows 8操作系统软件的市场需求超过Windows 7。
鲍尔默在Windows Phone 8手机发售会上表示：“Windows 8的初步需求远超Windows 7，这让人满意。”
Windows 7是迄今最为畅销的Window系统版本，自2009年发售以来，三年内的授权销量逾6.7亿份。
鲍尔默表示：“周末，我们看到全世界对Windows 8以及微软Surface都给出了难以置信的回应。”微软Surface旨在挑战苹果公司(AAPL.O)的iPad。但他没有给出销售数据。
周五，在美国大约六十家微软专卖店前，消费者排队等待购买Surface，但人数不算多。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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