微软或在今秋正式发布Windows 8

路透西雅图5月31日电(记者 Bill Rigby)---微软(MSFT.O)似乎会在美国假期购物季发布Windows 8操作系统。微软周四发布了Windows 8的预览版。

Windows 8是微软视窗产品的最新版本，视窗产品几乎占微软全部利润的一半。这也是首款可以同时在平板电脑和个人电脑（PC）上运行的视窗系统版本，首次向苹果(AAPL.O)iPad发出了真正的挑战。

科技研究公司Forrester的一名分析师约翰逊(David Johnson)表示：“微软方面的进展让我相信，Windows 8会赶上今年假期购物季上市。我最近几周一直在使用消费者预览版，很明显它还有更多改善工作要完成，但其运行稳定且可靠。”

微软最新发布的Windows 8预览版类似于微软过去所谓的“发布候选”，意味着该产品基本接近完成。下一阶段是“发布给生产厂商”(RTM)，即微软将操作系统交给惠普(HPQ.N)、戴尔DELL.O和联想(0992.HK)，以安装在新的个人电脑、笔记本电脑和平板电脑上。

根据三年前Windows 7的发布历程，微软或在10月或11月前正式发售Windows 8系统。微软从未公布Windows 8确切的上市日期，但表示公司希望每三年能发布一个新系统。Windows 7在2009年10月正式上市。

微软视窗部门负责人史蒂文·辛诺夫斯基(Steven Sinofsky)在微软网站的博客中称：“最终，我们的合作夥伴将决定他们的电脑何时上市。”

“如果Windows 8和Windows RT(兼容平板电脑的版本)的反馈和遥测符合我们的预期，随後我们将在大约两个月内进入最後的RTM阶段。如获成功，装有Windows 8和Windows RT系统的电脑将有望在假期季面市。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。