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路透中文国际短讯 | 2012年 11月 14日 星期三 10:36 BJT

微软Windows业务主管辛诺夫斯基离职

微软宣布，Windows业务主管辛诺夫斯基(Steven Sinofsky)将离职且立即生效。他是微软开发Win 8的主力人物。微软称，拉尔森-格林（Julie Larson-Green）将接替辛诺夫斯基，领导Windows软硬件开发部门。图为辛诺夫斯基。路透

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