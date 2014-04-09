微软停止为Windows XP提供支持

丰田汽车将推出行走辅助机器人 为老年人提供便利
路透东京4月12日 - 日本丰田汽车称，将在今年晚些时候对康复机器人进行商业化，届时其机器人行走辅助系统将可供出租；丰田将借此加入本田汽车 营销面向日本老年人口的行动设备的行列。
路透波士顿4月8日 - 微软(MSFT.O)周二为Windows XP和Office2003发布最后一次安全补丁更新。与此同时，安全专家警告称，如果用户继续使用这些产品，很快就会成为网络黑客的主要攻击目标。
安全专家建议个人及企业用户在一个月内更换运行Windows XP的电脑，或者是升级成新版Windows操作系统，因为在5月中旬后，Windows XP将不再防范新发现的威胁。
微软在每月的第二个周二--周二补丁日（Patch Tuesday）自动发布新的安全补丁更新，同时公布他们修复的安全漏洞的技术详情。下一个周二补丁日是5月13日。
安全专家称，他们认为黑客会研究数据，对5月周二补丁日的软件补丁更新进行“逆向工程”，以找到攻击运行Windows XP以及使用Office 2003电脑的方法。
“黑客会将此用作加速器，这是更容易入侵电脑的方式，”网络安全公司Qualys Inc(QLYS.O)首席技术官Wolfgang Kandek说。
微软希望用户转用新版Windows操作系统，部分原因是新版操作系统增加了新的安全功能，可更有效地阻拦网络攻击。
Windows XP于2001年10月问世。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
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