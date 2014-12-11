微软高管预计明年秋初发布Windows 10

路透西雅图12月10日 - 微软预计2015年秋天将发布新的Windows 10操作系统，比之前暗示的时间稍晚。

微软首席运营官凯文·特纳（Kevin Turner）周三告诉日本经济新闻，这款新系统将于“明年秋初”发布。

微软尚未公开制定出Windows 10发布的确切时间表，只是在上周给出比上述时间稍早发布的暗示。

凯文·特纳上周四在瑞士信贷科技大会上说：“到明年夏末秋初，我们将能推出这款独特的操作系统。这就是目前的计划。”

明天秋天发布将使Windows 10的上市走上正轨。微软在3年前推出Windows 8，其更适合平板电脑的界面令很多传统PC用户感到困惑，导致市场反响好坏不一。

微软今年9月末宣布了Windows 10的命名，称从8到10，跳过一个数字代表一次飞跃，旨在寻求统一平板电脑、手机与传统电脑的使用方式。（完）

编译：高良萍 发稿：王凤昌

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