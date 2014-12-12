微软高管预计明年秋初发布Windows 10

微软首席运营官凯文·特纳预计2015年秋天将发布新的Windows 10操作系统，比之前暗示的时间稍晚。微软在3年前推出Windows 8，其更适合平板电脑的界面令很多传统PC用户感到困惑，导致市场反响好坏不一。微软今年9月末宣布了Windows 10的命名，称从8到10，跳过一个数字代表一次飞跃，旨在寻求统一平板电脑、手机与传统电脑的使用方式。路透