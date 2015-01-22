微软发布Windows 10预览版 推出全息眼镜

百度宣布开放自动驾驶平台Apollo
百度7月将率先开放封闭场地的自动驾驶能力；年底输出在城市简单路况下的自动驾驶能力；并在2020年前逐步开放至高速公路和普通城市道路上的全自动驾驶。
路透西雅图1月21日（记者 Bill Rigby） - 微软(MSFT.O)宣布使用较新版本Windows系统的电脑和手机用户将获免费升级到Windows 10操作系统，希望凭借这一招在移动互联时代留住用户。
“免费”策略对微软来说是个经过深思熟虑的押注，意在吸引用户在尽可能多的设备中使用Windows系统。微软之后将通过在线销售Office软件或云服务来弥补收入上的损失。
“这是个必要的做法，微软及其执行长纳德拉都看到了这棵‘摇钱树’，升级之后会出现可观的收入机会，”FBR资本市场分析师Daniel Ives称。
“微软需要为其以云服务为中心的战略播种，Windows 10就是这个战略的核心。升级到下一代产品都是为了增强Windows生态系统的吸引力。”
微软操作系统部门负责人Terry Myerson称，Windows 10有望在今年秋季上市，Windows 7、Windows 8.1和Windows Phone 8.1的用户在一年内可以免费升级。
在西雅图附近的微软总部，该公司还尝试改善其创新方面的形象。
令人感到意外的是，微软推出了一款全息眼镜，用户能够看到电脑创造的三维图像。微软HoloLens看似一个无线的帽舌，与Facebook的Oculus以及谷歌眼镜属一类竞争产品。
一名微软高层称，这款产品将于今年秋季与Windows 10几乎同时上市。
微软管理者们还展示了Windows 10系统上运行的Xbox游戏应用，以及一款新版浏览器软件“Spartan”，用户能够在网页上记笔记并在线分享。（完）
编译：王凤昌 发稿：王琛
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