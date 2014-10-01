微软将下一代作业系统命名为"Windows 10"

路透旧金山9月30日 - 微软(Microsoft) (MSFT.O)周二宣布将新作业系统名为“Windows 10”，取代普遍不受欢迎的“Windows 8”。新系统名称跳过一个数字代表其在整合平板电脑、手机与传统电脑作业方式的一大跃进。

微软新一代旗舰产品Windows 10的目标，在于重新夺回利润丰厚、但对Windows 8兴趣缺缺的企业市场。目前微软Windows作业系统仍为众多个人电脑(PC)采用，全球用户数约15亿。

Windows 10“将是我们历来最棒的企业平台，”微软作业系统部门主管Terry Myerson在旧金山一项活动中表示。根据科技研究企业Forrester，仅有20%的机构改采用两年前推出的Windows 8。许多个人电脑用户不喜欢Windows 8介面，对于传统的“开始”按钮与跳出式选单的取消颇有微词。

他表示，Windows 10是微软的新平台类型，随着行动装置类型增加，Windows 10能将其联合运算。他还表示，Windows 10的命名就是代表这样的跃进。

“Windows 10适用于客户使用的各种装置，从Xbox到个人电脑与手机，乃至于平板电脑与小型装置， ”Myerson说。

微软重燃用户对Windows的热情面临艰困处境，在苹果(AAPL.O) iPhone与iPad，以及谷歌(Google)(GOOG.O) Android装置等强敌环伺下，Windows不再是众多消费者各种装置中的主角。

根据研究机构Gartner，10年前仍在个人电脑作业系统市场居于独霸地位的微软，如今在各种装置中的市占率仅14%左右。

微软作业系统随个人电脑衰退图表：link.reuters.com/haj92w

市场对微软此一消息的反应谨慎，微软股价在Nasdaq市场收跌0.08美元或0.2%至46.36美元。

“微软此番宣示相当大胆，”FBR Capital Markets一名分析师表示，“虽然为时尚早，不过到目前为止还没看到太多我们想要的优点。”

微软高管Joe Belfiore在台上公开展示的初版Windows 10，有两个模式，一为用于触控式平板电脑，另一为以滑鼠与键盘操作的个人电脑。用户可以依据装置，在这两种模式之间切换。

Myerson并未明确说明Windows 10实际推出的时间或方式，但其他主管表示微软打算在2015年春季全面发行。用户周三起可从微软网站下载与试用技术预览版Windows 10，并提供反馈意见。(完)

(编译 陈宗琦；审校 张明钧)

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