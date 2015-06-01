美国个股：微软称将于7月29日发布Windows 10，提供免费升级服务

路透西雅图6月1日 - 全球最大的软件公司微软 周一宣布，将于7月29日发布Windows 10操作系统，并为大多数最近版本的Windows系统用户提供免费升级服务。

微软此前称，将在今年“夏季”发布Windows 10。

Windows 10支持触屏、包含回到初始菜单功能，并适用于个人电脑(PC)、平板电脑和智能手机，这是微软为赢得移动客户做出的最新努力，该系统还包括名为“Edge”的新浏览器功能。

微软将为Windows 7和Windows 8.1用户提供免费Windows 10升级。

微软还宣布，运行Windows 10系统的新PC和平板电脑将于7月29日上市，运行该系统的智能手机等其他设备将于年内稍晚上市。(完)