美国个股：微软称将于7月29日发布Windows 10，提供免费升级服务

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透西雅图6月1日 - 全球最大的软件公司微软 周一宣布，将于7月29日发布Windows 10操作系统，并为大多数最近版本的Windows系统用户提供免费升级服务。
微软此前称，将在今年“夏季”发布Windows 10。
Windows 10支持触屏、包含回到初始菜单功能，并适用于个人电脑(PC)、平板电脑和智能手机，这是微软为赢得移动客户做出的最新努力，该系统还包括名为“Edge”的新浏览器功能。
微软将为Windows 7和Windows 8.1用户提供免费Windows 10升级。
微软还宣布，运行Windows 10系统的新PC和平板电脑将于7月29日上市，运行该系统的智能手机等其他设备将于年内稍晚上市。(完)
(编译 杜明霞；审校 于春红)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。