微软发布Windows 10预览版 推出全息眼镜

中国债市：农行和中债信用增进分别创设信用联结票据产品，为银行间首批
路透上海5月8日 - 中国银行间市场交易商协会上周五稍晚公告，近日农业银行和中债信用增进公司分别创设完成了一笔信用联结票据(CLN)产品，意味着CLN正式登陆银行间市场。
(本文由路透中文网编译提供)
路透西雅图1月21日（记者 Bill Rigby） - 微软 宣布使用较新版本Windows系统的电脑和手机用户将获免费升级到Windows 10操作系统，希望凭借这一招在移动互联时代留住用户。
“免费”策略对微软来说是个经过深思熟虑的押注，意在吸引用户在尽可能多的设备中使用Windows系统。微软之后将通过在线销售Office软件或云服务来弥补收入上的损失。
“这是个必要的做法，微软及其执行长纳德拉都看到了这棵‘摇钱树’，升级之后会出现可观的收入机会，”FBR资本市场分析师Daniel Ives称。
“微软需要为其以云服务为中心的战略播种，Windows 10就是这个战略的核心。升级到下一代产品都是为了增强Windows生态系统的吸引力。”
微软操作系统部门负责人Terry Myerson称，Windows 10有望在今年秋季上市，Windows 7、Windows 8.1和Windows Phone 8.1的用户在一年内可以免费升级。
在西雅图附近的微软总部，该公司还尝试改善其创新方面的形象。
令人感到意外的是，微软推出了一款全息眼镜，用户能够看到电脑创造的三维图像。微软HoloLens看似一个无线的帽舌，与Facebook的Oculus以及谷歌眼镜属一类竞争产品。
一名微软高层称，这款产品将于今年秋季与Windows 10几乎同时上市。
微软管理者们还展示了Windows 10系统上运行的Xbox游戏应用，以及一款新版浏览器软件“Spartan”，用户能够在网页上记笔记并在线分享。(完)
编译：王凤昌 发稿：王琛
路透上海5月8日 - 中国银行间市场交易商协会上周五稍晚公告，近日农业银行和中债信用增进公司分别创设完成了一笔信用联结票据(CLN)产品，意味着CLN正式登陆银行间市场。
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