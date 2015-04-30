美国个股：微软开门迎客，接纳为Android和iOS操作系统编写的手机APP

路透旧金山4月29日 - 全球最大的软件公司--微软 负责操作系统部门的执行副总裁Terry Myerson周三表示，公司正在采取措施，让旗下Windows手机更容易运行为谷歌 Android和苹果 iOS操作系统编写的应用软件(APP)。此举旨在吸引用户使用其不太受欢迎的移动设备。

这一举动标志微软的策略发生重大转变。微软仍在个人电脑市场占据主导地位，但在平板电脑和手机领域一直未能真正获得认可，部分原因是APP匮乏。

微软发现自己面临一个循环陷阱：由于Windows手机用户很少，很多开发者都不愿编写针对Windows手机的APP；而Windows手机的APP比Android和苹果手机少，又导致很少有人希望使用Windows手机。

接纳为Android和iOS操作系统编写的APP，让它们适用于微软旗下的手机和平板设备，可能是打破上述陷阱的捷径。

“微软为了赢回开发者正采取很大动作，”Forrester分析师Michael Facemire说，“他们打破了曾经不可逾越的隔阂。”

Myerson周三在旧金山举行的微软开发者会议上表示，开发者将可以把大多数用Android代码编写的APP，提交到兼容版Windows手机。这款手机有一个特殊的子系统，能够运行这些APP。(完)