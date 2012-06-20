微软Surface：键盘才是关键

图为微软Surface平板电脑。分析人士称，微软兼具屏幕保护与键盘功能的Touch Cover可能是Surface平板电脑不同于苹果iPad的一个重要区别。 REUTERS/David McNew

路透旧金山6月19日电(记者 Mauro Whiteman)---当微软周一在洛杉矶正式推出Surface平板电脑时，其色调明亮的键盘抢走了整个发布现场的风头。

分析人士称，微软兼具屏幕保护与键盘功能的Touch Cover可能是Surface平板电脑不同于苹果iPad的一个重要区别。关於人类如何能最好地与机器互动这一哲学话题，Touch Cover也代表了一个最新转折点。

在苹果iPad刚刚问世时，有不少关於iPad能否在没有键盘的情况下获得成功的激烈讨论，而iPad的风靡似乎回答了这一问题。但多数用户认为，iPad的虚拟键盘并不适合大量文字输入。

微软Surface研发团队负责人巴诺思·巴纳伊(Panos Panay)表示，Touch Cover技术由微软一位名为史蒂夫·巴西什(Stevie Bathiche)的研究人员所开发。

微软高管们周一展示了两种键盘模型。第一种是Touch Cover，它的厚度只有3毫米，且没有机械按键。第二种名为Type Cover，厚度为5毫米，有机械按钮。

两种键盘使用同样的多点触控数字转换器，微软称这种数字转换器的速度比当前任何键盘的速度都要快10倍。当用户敲击键盘时，Touch Cover可以通过感应压力实现输入，与触摸输入不同。

巴纳伊在展示中表示：“它知道我的指尖力度。”

Touch Cover通过磁性连接至Surface平板电脑，亦可用来保护屏幕。在与Surface连接时，Touch Cover可以折到机身背後，在它盖住屏幕或者折到机身背後时，其内部感应器可以将键盘自动关闭。

野村证券(Nomura Securities)分析师里克·谢伦德(Rick Sherlund)表示，对於那些不仅用平板电脑看书或浏览网页，还需用其创建电子表格、文档或其他书写内容的人而言，键盘或许是一个关键。

“微软会凭借一款更性感的平板电脑击败苹果吗？我不这麽认为。”他又补充道：“但你却希望任何与Windows有关的东西都能有个键盘。” （完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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