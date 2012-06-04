微软或在今秋正式发布Windows 8

微软可能在今年秋季发布Windows 8操作系统，这将是微软视窗操作系统最新版本，也是首款可以同时在平板电脑和个人电脑运行的视窗系统版本。微软未公布Windows 8确切上市日期，但表示希望每三年发布一个新系统，根据三年前Windows 7发布历程，可推测微软在今年10月或11月正式发布Windows 8。