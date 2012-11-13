微软Windows业务主管辛诺夫斯基离职

2012年10月25日，辛诺夫斯基在微软公司在纽约举行的Windows 8系统发布会上。 REUTERS/Lucas Jackson

路透11月12日电---微软公司(MSFT.O)宣布，Windows业务主管史蒂芬·辛诺夫斯基(Steven Sinofsky)将离职，且立即生效。辛诺夫斯基是微软开发Windows 8系统的主力人物。

数天前，微软刚刚推出了Surface平板电脑。

微软在声明中称，朱莉·拉尔森-格林（Julie Larson-Green）将接替辛诺夫斯基，负责领导Windows软件和硬件开发部门。

辛诺夫斯基出席了上月在纽约举行的Windows 8系统发布会。

塔米·瑞乐(Tami Reller)依然是微软的首席财务官兼首席营销官，并将负责Windows的业务。

微软称，上述两位高管都将直接向微软首席执行官史蒂夫·鲍尔默(Steve Ballmer)汇报工作。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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