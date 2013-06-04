Window 8将恢复“开始”按钮

三星电子称将销售盖乐世Note7翻新机
路透首尔3月27日 - 韩国科技巨头三星电子周一称，计划销售盖乐世Note7翻新机。盖乐世(Galaxy)Note7因电池起火问题被停售。
路透西雅图5月30日 - 微软(MSFT.O)在最新版Windows界面恢复了“开始”按钮，并提供简装版和其他一连串改进，希望以此赢得平板电脑用户市场，并让传统个人电脑（PC）用户更能接受Windows 8。
微软正在寻求再次掀起最新版Windows的销售热潮，后者在电脑用户中的反响不及微软当初的预期。该公司高管称，公司计划未来定期更新Windows产品，不需再如之前等待三年左右才推出重大升级版本。
尽管Windows 8自从去年10月上市以来的销量已经过亿，与三年前Windows 7上市时的情况不相上下，微软如今却要面对个人电脑用户规模下降，以及公司自身在平板电脑市场无法实现重大进展等问题。
传统个人电脑发货量今年预计下降近8%，而微软的平板电脑Surface的市场份额不足2%。
Windows 8的设计同时适用于触屏的平板电脑和传统个人电脑。尽管触屏用户喜欢这一新的界面，很多使用鼠标和键盘的用户则抱怨新界面设计让人迷糊。
微软表示，Windows 8.1版本将在桌面左下角设置按钮，起到之前Windows版本内“开始”按钮的功能。这个按钮不再被命名为“开始”，但它上面嵌有Windows标志，并引导用户直接进入应用程序界面。
微软将于今年稍晚向所有Windows 8用户免费提供此前命名为“Blue”的Windows 8.1版本，将于6月26日的年度开发者大会上提供测试版本。（完）
编译：王凤昌 发稿：王燕焜
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