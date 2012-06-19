背景资料：微软Surface与iPad大比拼

路透旧金山6月18日电（记者 Mauro Whiteman）---微软(MSFT.O)周一发布平板电脑Surface，旨在与市场主导者苹果(AAPL.O)iPad竞争。

Surface将推出两个版本，一款运行Windows RT系统，芯片设计与市面上多数平板电脑相同，另一款高端版将运行Windows 8 Pro系统。

以下是Surface与iPad的比较：

* 厚度：RT Surface为9.3毫米，iPad为9.4毫米。

* 重量：前者约为1.5磅，iPad的WiFi版和4G LTE版分别为1.44磅和1.46磅。

* 屏幕：前者是10.6英寸屏，屏幕长宽比为特有的16:9，後者是9.7英寸屏。

* 存储：RT Surface配有32GB或64GB存储空间，iPad则有16GB、32GB和64GB三种选择。

* 定价：微软周一并未公布Surface价格，但表示，与现有平板电脑及英特尔“超级本”（Ultrabooks）相比，价格颇具竞争力。苹果iPad WiFi版从499美元到699美元不等，4G LTE版根据存储空间不同，从629美元到829美元不等。

* 配件：RT Surface拥有内置支架，保护外壳也可作为键盘。iPad支持第三方设计的多种保护外壳、支架和键盘，其自主研发的Smart Cover定价从39美元到69美元不等。

* 输入输出：Surface配置多个USB接口、2x2 MIMO天线、MicroSD卡槽和输出接口。iPad配置的是30-pin的转接插槽。（完）

编译：黎黎 发稿：王凤昌

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