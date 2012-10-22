Windows 8或遭多数企业用户冷落

路透西雅图10月22日电（记者 Bill Rigby）---曾几何时，微软每次发布新的Windows操作系统，对很多企业的科技部门来说是一件大事。但这种情况已不复存在。微软(MSFT.O)周五举行的新的Windows 8操作系统发布活动，对绝大多数企业来说很可能无足轻重，而很多专家也表示，大量企业或许永远不会采用这一新系统。

Windows 8看起来似乎对每个人都有吸引之处：触屏功能可满足平板电脑爱好者需求，新的用户界面迎合年轻人口味，多种不同版本使其与传统个人电脑（PC）软件兼容。

不过很多企业却表示，并没有足够的理由让他们部署这一系统。确实，大量企业甚至都未将Windows XP升级为Windows 7。

“坦白地说，Windows 8更多是一个消费者平台而非企业平台，所以从企业角度而言，当前（升级）并无任何意义。我所看到的是，Windows 8并未带来新的企业功能，”美国银行家协会风险管理政策负责人Doug Johnson表示。该协会成员是科技产品采购主力之一。

在过去20年中的绝大部分时间里，这种对新Windows系统的评论可能引发微软总部的恐慌。但如今不会了。Windows 8的成败将取决於消费市场的反应。

这并不意味着，微软高管公开表示将放弃他们新版旗舰产品对企业客户的拓展。

“消费者与企业之间的界限正变得模糊，”微软企业及合作夥伴集团负责人Ron Markezich说道。“企业客户期待着Windows 8，因为他们不需要在平板电脑和传统PC间做妥协。”

但微软的主要目标是，向外界展示其能够掌控由苹果(AAPL.O)和谷歌(GOOG.O)开创的触控优化、便携式电子产品。微软色彩丰富、激情洋溢的Windows 8广告，瞄准了年轻和崇尚自由的群体；而其Surface平板电脑也定位为消费设备。

企业客户漠不关心

尽管Windows 8测试版已经发布逾一年时间，企业客户对其依然漠不关心。

大众汽车(VOWG_p.DE)去年在公司6万台PC上部署了Windows 7，眼下并不打算很快再次进行大规模升级。

大众IT部门主管Martin Eickhoff称，他的团队“对於评估新的平板电脑功能很兴奋”，但会等到Windows 8发布之後，以便确认可能带来的好处。

而这并不反常，因为企业在采用某个新系统之前一般会测试12-18个月，也就是说，企业对大多数版本Windows系统的部署通常发生在产品发布後的2-3年後。微软不受欢迎的Windows Vista不属此列。

然而这一次，即便上述情景都可能不会出现。

科技研究公司Gartner分析师Michael Silver认为，在Windows 8的生命周期内，其部署率可能非常低。他说：“我们认为，90%的大型企业将不会大范围部署Windows 8，在最好的时候，大型企业可能仅有20%的PC使用Windows 8。”（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。