微软推动软件商为其新系统开发应用

路透西雅图11月1日电(记者 Bill Rigby)---就在发布Windows 8操作系统数日後，微软(MSFT.O)发起强大攻势，希望说服软件开发商为新操作系统开发应用程序。

缺乏应用软件是微软在移动计算领域追赶苹果(AAPL.O)和谷歌(GOOG.O)时遭遇的软肋。

Windows 8、新推出的Surface平板电脑以及一系列基於Windows的手机都旨在缩小其鸿沟，但微软依然需要说服软件开发商再次开发出成功的“生态系统”。

微软首席执行官鲍尔默周二在年度会议上对软件开发商表示：“请出山为我们写大量的应用程序吧。”

设计公司Ratio Interactive首席战略官Russ Whitman表示，微软承认其需要大量应用程序以充实在线Windows店铺，以使基於Windows 8系统的设备对用户更具吸引力。

“毫无疑问，应用程序是其软肋，但如果微软将重心放在质量上，而非数量上，他们一定能赢。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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