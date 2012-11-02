微软推动软件商为其新系统开发应用

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透西雅图11月1日电(记者 Bill Rigby)---就在发布Windows 8操作系统数日後，微软(MSFT.O)发起强大攻势，希望说服软件开发商为新操作系统开发应用程序。
缺乏应用软件是微软在移动计算领域追赶苹果(AAPL.O)和谷歌(GOOG.O)时遭遇的软肋。
Windows 8、新推出的Surface平板电脑以及一系列基於Windows的手机都旨在缩小其鸿沟，但微软依然需要说服软件开发商再次开发出成功的“生态系统”。
微软首席执行官鲍尔默周二在年度会议上对软件开发商表示：“请出山为我们写大量的应用程序吧。”
设计公司Ratio Interactive首席战略官Russ Whitman表示，微软承认其需要大量应用程序以充实在线Windows店铺，以使基於Windows 8系统的设备对用户更具吸引力。
“毫无疑问，应用程序是其软肋，但如果微软将重心放在质量上，而非数量上，他们一定能赢。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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