微软开始销售Surface和Windows 8 消费者热度一般

路透西雅图10月26日电（记者 Bill Rigby）---周五美国出现消费者排队购买微软(MSFT.O)推出的Surface平板电脑的情景，但消费者的热情并不十分高涨。

消费者对微软推出的Windows 8操作系统也有一定热度，但是狂热程度不如对苹果(AAPL.O)之前推出的新产品那麽高。

Surface搭载缩减版的Windows和Office，拥有兼具屏幕保护功能的超薄物理键盘。微软将其定位为个人电脑和平板电脑的完美结合，既可用於工作，也可用於娱乐。

“我喜欢该产品既有物理键盘又有触控功能，”供职于巴克莱银行销售部门的Mike Gipe说道，并称打算到纽约时代广场的微软专卖店购买Surface平板电脑。

“Surface既有娱乐功能，也可用於工作，”Gipe称，并表示期待使用Surface上的Excel和PowerPoint。

该时代广场专卖店是首个销售Surface和其他搭载Windows 8设备的零售店，假期购物季将一直开放。周五上午，店内客流较大，包括游客和本地白领，但是收银台人并不是很多。

28岁的纽约私募股权企业员工Mark Pauluch表示，他想买个Surface，因为不想带笔记本上飞机，但是销售人员告诉他Surface不支持思科的VPN网络，令他感到失望。“除非Surface支持VPN，我无法用其取代笔记本电脑。”（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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