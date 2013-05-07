微软Windows 8销量达1亿份

(本文由路透中文网编译提供)

路透西雅图5月6日 - 微软 推出Windows 8以来的六个月里，销量达到了1亿份，和此前的版本大体相当。微软希望通过重大更新让该系统更容易使用并被更小的平板电脑兼容，以对抗消费者兴趣的下降。

Windows 8是第一个主要为触摸命令设计的微软操作系统，但是未能获得消费者的青睐，也没能在苹果 和三星电子 主导的平板电脑市场产生巨大影响。

“完美吗？不。需要改变吗？当然。我们对需要作出改变的地方非常认真，并尽可能深思熟虑而且迅速地作出改变，”微软Windows部门联席负责人Tami Reller说道。

Reller指出，微软年底前将推出Windows 8更新，其临时代号为“Windows Blue”。未来几周将公布更新的细节。

尽管Windows 8自去年10月26日推出以来销量达到了1亿份，与三年前的Windows 7销量相当，但是不大可能赶上Windows 7第一年销量2.4亿份的水平。（完）(完)