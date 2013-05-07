微软Windows 8销量达1亿份

标题新闻：惠誉确认菲律宾长期本外币发行人违约评等(IDR)为“BBB-”，展望为正面
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(本文由路透中文网编译提供)
路透西雅图5月6日 - 微软 推出Windows 8以来的六个月里，销量达到了1亿份，和此前的版本大体相当。微软希望通过重大更新让该系统更容易使用并被更小的平板电脑兼容，以对抗消费者兴趣的下降。
Windows 8是第一个主要为触摸命令设计的微软操作系统，但是未能获得消费者的青睐，也没能在苹果 和三星电子 主导的平板电脑市场产生巨大影响。
“完美吗？不。需要改变吗？当然。我们对需要作出改变的地方非常认真，并尽可能深思熟虑而且迅速地作出改变，”微软Windows部门联席负责人Tami Reller说道。
Reller指出，微软年底前将推出Windows 8更新，其临时代号为“Windows Blue”。未来几周将公布更新的细节。
尽管Windows 8自去年10月26日推出以来销量达到了1亿份，与三年前的Windows 7销量相当，但是不大可能赶上Windows 7第一年销量2.4亿份的水平。（完）(完)
编译：李富强 发稿：张家伟
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路透新加坡3月29日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周三触及三周高位每桶11.78美元，受助于斯里兰卡、拉美地区、西北欧、地中海及西非主要地区的需求。
路透3月29日 - 印尼股市周三触及纪录高位，新加坡股市则升至近20个月最高，因数据表明美国消费者信心良好，提振了亚洲依赖出口的经济体的人气。 世界大型企业研究会(Conference Board)公布，美国3月消费者信心指数跳升9.5点至125.6，为2000年12月来最高水平。3月消费者对当前企业与劳动市场情况的评估大幅改善。 COL Financial Group研究主管April Lee-Tan表示，东南亚股市今日对此作出积极回应，并称地区股市将通过有利出口，获得美国消费者乐观情绪的好处。 印尼股市 收高约1%，脱离周一的跌势，得益于金融和材料股的升势。PT Bank Danamon Indonesia Tbk 收高4.2%，PT Semen Baturaja (Persero) Tbk 飙升10.1%。周二印尼股市因逢假期休市。 新加坡股市 连续第二个交易日上涨，并收于2015年8月来最高位。金融股贡献了半数涨幅，