微软借Windows 8发布会力推Surface

路透纽约/西雅图10月25日电（记者 Nicola Leske/Bill Rigby）---微软(MSFT.O)在Windows 8发布会上力推Surface平板电脑，希望这款产品与苹果(AAPL.O)和谷歌(GOOG.O)在竞争日益激烈的平板电脑市场一较高下。

面对市场对传统电脑兴趣的消退，微软试图打造Windows个人电脑的新格局，并将挑战目标直指苹果的iPad。

在纽约的产品发布会上，微软Windows业务主管辛诺夫斯基（Steven Sinofsky）面对约1,000家媒体和行业合作夥伴称：“有人称它（Surface）具有独特的历史韵味。”

“作为一款竞争性的平板电脑，Surface的存储量是同等价位产品的两倍，”辛诺夫斯基说道。他是拿Surface 32GB版与苹果最新款iPad 16GB版进行比较，这两款产品的售价均为499美元。

在产品发布会上，辛诺夫斯基和他的团队对一系列运行Windows 8的设备进行了演示，但在下半场的介绍中，他们重点推介了Surface，而这也是微软自家的首款平板电脑。

Surface项目主管巴纳伊（Panos Panay）对Surface的各项功能进行了演示，当中包括兼具键盘功能的超薄保护套。他甚至还将Surface摔到地面上，以展示这款设备的坚固耐用性。

微软还强调称，预装Office办公软件的Surface不仅仅是一款娱乐设备，还能供办公使用。

Surface已引起外界一片好奇，但迄今尚未得到太多好评，用户似乎还不太接受这款产品。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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