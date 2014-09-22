微软推迟在中国发售Xbox One的时间

德国戴姆勒和博世决定合作开发自动驾驶出租车
路透法兰克福4月4日 - 梅赛德斯奔驰的母公司戴姆勒以及供应商博世公司(Robert Bosch)正在联手开发自动驾驶汽车，希望加快“自动出租车(robo-taxi)”的生产。
路透北京9月21日 - 微软(MSFT.O)宣布推迟原本预定周二在中国发售Xbox One的时间，不过微软表示将在年底时推出。
微软周日的声明稿中并未说明推迟的理由。
中国今年稍早时解除游戏机禁令。微软与中国网路视频商百视通(600637.SS)成立合资企业，一年前在上海自贸区生产游戏机。
微软在7月时表示，未搭配体感控制系统Kinect的Xbox One售价将为3,699元人民币，有Kinect的售价是4,299元人民币。
中国是全球第三大电玩游戏市场，2012年以来市场销售额成长超过三分之一至将近140亿美元。
不过，盗版充斥、加上PC和手机游戏主导着市场，传统游戏机可发展的空间可能有限。(完)
(编译 李婷仪 审校 孙茉莉)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透法兰克福4月4日 - 梅赛德斯奔驰的母公司戴姆勒以及供应商博世公司(Robert Bosch)正在联手开发自动驾驶汽车，希望加快“自动出租车(robo-taxi)”的生产。
路透首尔/纽约3月29日 - 韩国三星电子周三推出盖乐世(Galaxy)S8旗舰智能手机，努力夺回因电池自燃问题召回Note7手机后，被苹果夺走的市场龙头宝座。
路透首尔3月27日 - 韩国科技巨头三星电子周一称，计划销售盖乐世Note7翻新机。盖乐世(Galaxy)Note7因电池起火问题被停售。