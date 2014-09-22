微软推迟在中国发售Xbox One的时间

路透北京9月21日 - 微软(MSFT.O)宣布推迟原本预定周二在中国发售Xbox One的时间，不过微软表示将在年底时推出。

微软周日的声明稿中并未说明推迟的理由。

中国今年稍早时解除游戏机禁令。微软与中国网路视频商百视通(600637.SS)成立合资企业，一年前在上海自贸区生产游戏机。

微软在7月时表示，未搭配体感控制系统Kinect的Xbox One售价将为3,699元人民币，有Kinect的售价是4,299元人民币。

中国是全球第三大电玩游戏市场，2012年以来市场销售额成长超过三分之一至将近140亿美元。

不过，盗版充斥、加上PC和手机游戏主导着市场，传统游戏机可发展的空间可能有限。(完)

(编译 李婷仪 审校 孙茉莉)

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