微软重磅推出Xbox One新游戏主机

路透华盛顿雷德蒙德5月21日 - 微软周二发布新款游戏主机“Xbox One”，距离其发布上一款游戏主机已过去八年。该主机搭配一系列独家媒体内容，成为微软迄今为攻占消费者的家庭娱乐祭出的最强有力武器。

Xbox One的研发耗时四年，微软同时推出由着名电影导演斯皮尔伯格根据《光晕》(Halo)改编制作的电视剧，将在Xbox平台上率先播出。

微软游戏部门负责人Don Mattrick在该公司西雅图总部附近举行的一项活动中告诉记者们，Xbox One主机“今年稍晚”将在全球发售，他未披露更多细节及产品售价。

Xbox One也将成为第一个发布动视暴雪（Activision Blizzard）(ATVI.O)王牌射击游戏《使命召唤》(Call of Duty)最新版本的平台。

微软希望其第三代Xbox游戏主机能吸引日益青睐在移动电子设备上玩游戏的用户，同时将其打造成家庭娱乐中心。

新的Xbox One可以与电视互动，可以实现声控及手势控制，并集成了Skype视频群聊、15款独家游戏和诸多原创节目等。

Xbox One将与任天堂7974.OS的新款Wii U游戏主机和索尼(6758.T)即将面市的PlayStation 4主机等展开竞争，瓜分每年高达650亿美元的电脑游戏市场。

Forrester Research分析师James McQuivey表示，微软官方并未称呼Xbox One为游戏主机，而是称之为家庭娱乐系统，显示该公司将Xbox重新定位于媒体和娱乐内容窗口。（完）

编译：王燕焜 发稿：张家伟

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