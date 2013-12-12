微软宣布Xbox One销量突破200万部

德国戴姆勒和博世决定合作开发自动驾驶出租车
路透法兰克福4月4日 - 梅赛德斯奔驰的母公司戴姆勒以及供应商博世公司(Robert Bosch)正在联手开发自动驾驶汽车，希望加快“自动出租车(robo-taxi)”的生产。
路透旧金山12月11日（记者 Malathi Nayak） - 微软(MSFT.O)XboxOne视频游戏机自11月22日上市以来销量已经超过200万部，直追早一周上市的索尼(6758.T)PS4游戏机销量。
微软周三称，XboxOne在18天内的全球销量超过200万部，为公司创下新的记录。索尼上周宣布，PS4在15天内的销量超过210万部。
微软发言人丹尼斯（David Dennis）称，Xbox One的销售情况比老款Xbox360好很多，大多数零售店已销售一空。Xbox One目前在13个国家销售。
丹尼斯还称， “我们正在尽可能快得生产”，以便在假日季节为店铺补货。
Xbox One在美国的售价为499美元，PS4的售价为399美元。
Robert W. Baird & Co分析师Colin Sebastian在10月时曾表示，他预计XboxOne和PS4在10-12月期间的出货量介于250-300万部。这两款游戏机在发售后的24小时内，均创下销量超过100万部的佳绩。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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