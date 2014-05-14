微软宣布Xbox One降价100美元

丰田汽车将推出行走辅助机器人 为老年人提供便利
路透东京4月12日 - 日本丰田汽车称，将在今年晚些时候对康复机器人进行商业化，届时其机器人行走辅助系统将可供出租；丰田将借此加入本田汽车 营销面向日本老年人口的行动设备的行列。
路透旧金山5月13日（记者 Malathi Nayak） - 微软(MSFT.O)将把XboxOne游戏机的售价下调100美元，并且用户们不用再花60多美元购买Live服务也能观看流行的娱乐应用比如Netflix和ESPN等，希望借此提振这款游戏机的销售。
此举对微软而言又是一大逆转。XboxOne的销售情况一直落后于索尼(6758.T)的PS4，同时还面临其他游戏机产品以及AppleTV、亚马逊(AMZN.O)Fire TV等产品的竞争。
微软已多次改变Xbox One的营销策略。该公司在XboxOne开卖前取消了用户需持续联网的要求，之后还因游戏玩家的愤怒决定允许支持二手游戏。
该公司周二宣布，从6月9日开始将以399美元销售Xbox One，含Kinect的Xbox One售价为499美元。
“这会吸引我们的Xbox 360粉丝，他们一直想试试XboxOne，但由于价格问题，他们一直没有机会，”Xbox战略及营销副总裁YusufMehdi在采访中说。“因此，我们认为这会让市场增长。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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