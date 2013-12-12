微软宣布Xbox One销量突破200万部

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透旧金山12月11日 - 微软 Xbox One视频游戏机自11月22日上市以来销量已经超过200万部，直追早一周上市的索尼 PS4游戏机销量。
微软周三称，Xbox One在18天内的全球销量超过200万部，为公司创下新的记录。索尼上周宣布，PS4在15天内的销量超过210万部。
微软发言人丹尼斯（David Dennis）称，Xbox One的销售情况比老款Xbox 360好很多，大多数零售店已销售一空。Xbox One目前在13个国家销售。
丹尼斯还称， “我们正在尽可能快得生产”，以便在假日季节为店铺补货。
Xbox One在美国的售价为499美元，PS4的售价为399美元。
Robert W. Baird & Co分析师Colin Sebastian在10月时曾表示，他预计Xbox One和PS4在10-12月期间的出货量介于250-300万部。这两款游戏机在发售后的24小时内，均创下销量超过100万部的佳绩。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。