微软宣布Xbox One销量突破200万部

(本文由路透中文网编译提供)

路透旧金山12月11日 - 微软 Xbox One视频游戏机自11月22日上市以来销量已经超过200万部，直追早一周上市的索尼 PS4游戏机销量。

微软周三称，Xbox One在18天内的全球销量超过200万部，为公司创下新的记录。索尼上周宣布，PS4在15天内的销量超过210万部。

微软发言人丹尼斯（David Dennis）称，Xbox One的销售情况比老款Xbox 360好很多，大多数零售店已销售一空。Xbox One目前在13个国家销售。

丹尼斯还称， “我们正在尽可能快得生产”，以便在假日季节为店铺补货。

Xbox One在美国的售价为499美元，PS4的售价为399美元。

Robert W. Baird & Co分析师Colin Sebastian在10月时曾表示，他预计Xbox One和PS4在10-12月期间的出货量介于250-300万部。这两款游戏机在发售后的24小时内，均创下销量超过100万部的佳绩。（完）