微软宣布Xbox One降价100美元

中国个股：顺丰控股一季度净利同比增13.8%，子公司介入体育彩票业务
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
(本文由路透中文网编译提供)
路透旧金山5月13日 - 微软 将把Xbox One游戏机的售价下调100美元，并且用户们不用再花60多美元购买Live服务也能观看流行的娱乐应用比如Netflix和ESPN等，希望借此提振这款游戏机的销售。
此举对微软而言又是一大逆转。Xbox One的销售情况一直落后于索尼 的PS4，同时还面临其他游戏机产品以及Apple TV、亚马逊 Fire TV等产品的竞争。
微软已多次改变Xbox One的营销策略。该公司在Xbox One开卖前取消了用户需持续联网的要求，之后还因游戏玩家的愤怒决定允许支持二手游戏。
该公司周二宣布，从6月9日开始将以399美元销售Xbox One，含Kinect的Xbox One售价为499美元。
“这会吸引我们的Xbox 360粉丝，他们一直想试试Xbox One，但由于价格问题，他们一直没有机会，”Xbox战略及营销副总裁Yusuf Mehdi在采访中说。“因此，我们认为这会让市场增长。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
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