微软宣布Xbox One降价100美元

(本文由路透中文网编译提供)

路透旧金山5月13日 - 微软 将把Xbox One游戏机的售价下调100美元，并且用户们不用再花60多美元购买Live服务也能观看流行的娱乐应用比如Netflix和ESPN等，希望借此提振这款游戏机的销售。

此举对微软而言又是一大逆转。Xbox One的销售情况一直落后于索尼 的PS4，同时还面临其他游戏机产品以及Apple TV、亚马逊 Fire TV等产品的竞争。

微软已多次改变Xbox One的营销策略。该公司在Xbox One开卖前取消了用户需持续联网的要求，之后还因游戏玩家的愤怒决定允许支持二手游戏。

该公司周二宣布，从6月9日开始将以399美元销售Xbox One，含Kinect的Xbox One售价为499美元。

“这会吸引我们的Xbox 360粉丝，他们一直想试试Xbox One，但由于价格问题，他们一直没有机会，”Xbox战略及营销副总裁Yusuf Mehdi在采访中说。“因此，我们认为这会让市场增长。”（完）